Атака дронів у восьми областях росії є спільною операцією українських спецслужб, -ЗМІ

Атака дронів у восьми областях росії є спільною операцією українських спецслужб, -ЗМІ
Масштабна атака безпілотників у восьми областях російської федерації – це спільна операція Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій Збройних сил України.

Про це Укрінформу повідомили джерела у правоохоронних органах.

«Мінвійни рф плачеться, що цієї ночі до восьми (!) областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі», – зазначив співрозмовник агентства.

За даними джерел, це була спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

«Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об’єктів на території Росії», – зазначило джерело.

Нагадаємо, що у ніч 20 квітня через атаку безпілотників на об'єкті паливно-енергетичного комплексу у Смоленській області рф виникла пожежа.

У Міноборони рф заявили, що в ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей. За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила 50 БПЛА.

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Теги: Україна, росія, війна
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