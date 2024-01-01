Атака дронів у восьми областях росії є спільною операцією українських спецслужб, -ЗМІ





Про це



«Мінвійни рф плачеться, що цієї ночі до восьми (!) областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі», – зазначив співрозмовник агентства.



За даними джерел, це була спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.



«Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об’єктів на території Росії», – зазначило джерело.



Нагадаємо, що у ніч 20 квітня через атаку безпілотників на об'єкті паливно-енергетичного комплексу у Смоленській області рф виникла пожежа.



У Міноборони рф заявили, що в ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей. За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила 50 БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масштабна атака безпілотників у восьми областях російської федерації – це спільна операція Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій Збройних сил України.Про це Укрінформу повідомили джерела у правоохоронних органах.«Мінвійни рф плачеться, що цієї ночі до восьми (!) областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі», – зазначив співрозмовник агентства.За даними джерел, це була спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.«Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об’єктів на території Росії», – зазначило джерело.Нагадаємо, що у ніч 20 квітня через атаку безпілотників на об'єкті паливно-енергетичного комплексу у Смоленській області рф виникла пожежа.У Міноборони рф заявили, що в ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей. За інформацією російських військових, ППО окупантів нібито знищила та перехопила 50 БПЛА.

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