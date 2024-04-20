Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків на війні в Україні, - Міноборони Британії
Сьогодні, 19:30
Цілком імовірно, що на сьогодні росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії, пише LB.ua.
Відомство відзначило знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 і підкреслило, що це перший випадок знищення такого літака українськими системами протиповітряної оборони.
Російська сторона не визнала факту збиття, але тільки повідомила, що він робився і триває рятувально-пошукова операція.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав збиття російського Ту-22М3 "величезним проривом".
"Україна зробила величезний прорив, вперше збивши російський стратегічний бомбардувальник. Тепер наша розвідка показує, що Росія втратила щонайменше 100 літаків", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.
Збиття російського бомбардувальника: що відомо
Уночі 19 квітня у Ставропольському краї росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами.
Головне управління розвідки заявило, що збиття російського Ту-22МЗ було спецоперацією ГУР спільно з Повітряними силами.
Згодом представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, був змушений розвернутися.
У ГУР не уточнили, як саме українським військовим вдалося знищити Ту-22М3 на території Росії, однак зазначили, що це був певний повтор операції зі збиття літака далекого радіолокаційного стеження А-50.
Нарешті очільник української розвідки Кирило Буданов у коментарі The War Zone зазначив, що бомбардувальник ворога збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-200.
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Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії, пише LB.ua.
Відомство відзначило знищення стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 і підкреслило, що це перший випадок знищення такого літака українськими системами протиповітряної оборони.
Російська сторона не визнала факту збиття, але тільки повідомила, що він робився і триває рятувально-пошукова операція.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс назвав збиття російського Ту-22М3 "величезним проривом".
"Україна зробила величезний прорив, вперше збивши російський стратегічний бомбардувальник. Тепер наша розвідка показує, що Росія втратила щонайменше 100 літаків", - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.
Збиття російського бомбардувальника: що відомо
Уночі 19 квітня у Ставропольському краї росії впав літак Ту-22М3, який вночі бив по Україні ракетами.
Головне управління розвідки заявило, що збиття російського Ту-22МЗ було спецоперацією ГУР спільно з Повітряними силами.
Згодом представник розвідки Андрій Юсов повідомив, що після збиття бомбардувальника інший літак, що летів за ним, був змушений розвернутися.
У ГУР не уточнили, як саме українським військовим вдалося знищити Ту-22М3 на території Росії, однак зазначили, що це був певний повтор операції зі збиття літака далекого радіолокаційного стеження А-50.
Нарешті очільник української розвідки Кирило Буданов у коментарі The War Zone зазначив, що бомбардувальник ворога збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-200.
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