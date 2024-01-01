Погода у Луцьку на завтра, 21 квітня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 1° до 12°.



Народний прогноз погоди: Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 1° до 12°.Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.

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