Погода у Луцьку на завтра, 21 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 21 квітня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 1° до 12°.

Народний прогноз погоди: Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.

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Теги: погода, Луцьк
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