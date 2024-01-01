Погода у Луцьку на завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 1° до 12°.
Народний прогноз погоди: Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 1° до 12°.
Народний прогноз погоди: Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно – бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч – до спекотного й сухого літа.
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