На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 20:50
Рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу в господарській будівлі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 20 квітня, в селі Старий Загорів Локачинської громади рятувальники 15 -ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Привітне приборкали займання господарської споруди.
Повідомлення про займання будівлі надійшло на лінію 101 о 12:27, а о 13:04 пожежу повністю ліквідовано.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекидання вогню на сусідню будівлю.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації – немає. Причина події – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 20 квітня, в селі Старий Загорів Локачинської громади рятувальники 15 -ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Привітне приборкали займання господарської споруди.
Повідомлення про займання будівлі надійшло на лінію 101 о 12:27, а о 13:04 пожежу повністю ліквідовано.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекидання вогню на сусідню будівлю.
Травмованих під час пожежі та її ліквідації – немає. Причина події – встановлюється.
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