На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 20 квітня, в селі Старий Загорів Локачинської громади рятувальники 15 -ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Привітне приборкали займання господарської споруди.



Повідомлення про займання будівлі надійшло на лінію 101 о 12:27, а о 13:04 пожежу повністю ліквідовано.



Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекидання вогню на сусідню будівлю.



Травмованих під час пожежі та її ліквідації – немає. Причина події – встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу в господарській будівлі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 20 квітня, в селі Старий Загорів Локачинської громади рятувальники 15 -ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Привітне приборкали займання господарської споруди.Повідомлення про займання будівлі надійшло на лінію 101 о 12:27, а о 13:04 пожежу повністю ліквідовано.Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекидання вогню на сусідню будівлю.Травмованих під час пожежі та її ліквідації – немає. Причина події – встановлюється.

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