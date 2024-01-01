На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
Рятувальники Володимирського району ліквідували пожежу в господарській будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 20 квітня, в селі Старий Загорів Локачинської громади рятувальники 15 -ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Привітне приборкали займання господарської споруди.

Повідомлення про займання будівлі надійшло на лінію 101 о 12:27, а о 13:04 пожежу повністю ліквідовано.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекидання вогню на сусідню будівлю.
На Волині горіла господарська споруда

Травмованих під час пожежі та її ліквідації – немає. Причина події – встановлюється.
На Волині горіла господарська споруда
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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