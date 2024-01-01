Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим

Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Сьогодні, 20 квітня, Луцьк вкотре проводить у останню путь Героя, який віддав своє життя у боротьбі із російським агресором. Панахида у Кафедральному соборі Святої Трійці за загиблим Андрієм Головачовим зібрала родину військового, а також мешканців нашого міста й громади.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) загинув 14 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим


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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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