Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим

Сьогодні, 20 квітня, Луцьк вкотре проводить у останню путь Героя, який віддав своє життя у боротьбі із російським агресором. Панахида у Кафедральному соборі Святої Трійці за загиблимзібрала родину військового, а також мешканців нашого міста й громади.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) загинув 14 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.