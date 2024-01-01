Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Сьогодні, 20:30
Сьогодні, 20 квітня, Луцьк вкотре проводить у останню путь Героя, який віддав своє життя у боротьбі із російським агресором. Панахида у Кафедральному соборі Святої Трійці за загиблим Андрієм Головачовим зібрала родину військового, а також мешканців нашого міста й громади.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) загинув 14 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Головачов Андрій Михайлович (14.08.1980 року народження) загинув 14 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк попрощався із загиблим захисником Андрієм Головачовим
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 21 квітня
Сьогодні, 20:00
Росія втратила щонайменше 100 своїх бойових літаків на війні в Україні, - Міноборони Британії
Сьогодні, 19:30
Атака дронів у восьми областях росії є спільною операцією українських спецслужб, -ЗМІ
Сьогодні, 17:06