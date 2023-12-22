У відкритому чемпіонаті Луцька з кіокушинкай карате взяли участь більше 400 дітей
Сьогодні, 21:23
20 квітня у Луцьку відбувся відкритий чемпіонат міста з кіокушинкай карате. До змагань долучилися 420 дітей з різних регіонів України.
Чемпіонат приурочили до Дня прикордонника України, який відзначатимуть 30 квітня, розповів Суспільному головний суддя Богдан Мандрикін.
Змагалися діти віком від 6 до 16 років.
"В нас є білі, помаранчеві пояси, це початківці і старші від синього по чорний пояс. Діти можуть змагатися у своїх вікових категоріях і до свого рівня підготовки", — зазначив Богдан Мандрикін.
На чемпіонат з кіокушинкай карате до Луцька з міста Ромни Сумської області приїхала команда з 26 учасників. Серед них — 15-річний Денис Синько. Перед змаганнями, зізнався спортсмен, трохи хвилюється.
"Трошки боюся, що ми б’ємося з одним і тим же хлопцем, з яким вже я бився тричі. Я один раз програв і він раз програв, у нас 1:1", — говорить Денис Синько.
Зі слів тренера команди з Сумської області Олександра Прядка, через повномасштабну війну тренування проводити складно, але діти продовжують займатися.
"Трішки умови змінилися, — каже тренер. — Під час повітряних тривог потрібно спускатися в підвал і не зовсім в спортивних належних умовах займаємося, але знаходимо виходи із ситуації. Дітей зараз навіть більше, тому їм потрібно розвиватися і відволікатися".
Учасниця змагань Олександра Прадюк перший поєдинок чемпіонату виграла. Під час підготовки до другого — розповіла Суспільному, що планує пов'язати своє майбутнє зі спортом.
"Хочу піти тренером, буду допомагати розвивати цю діяльність. Це мені потрібно і для захисту і для себе, бо мені це цікаво", — говорить спортсменка.
Зі слів головного судді змагань, за результатами поєдинків учасники чемпіонату можуть отримати дитячо-юнацький спортивний розряд чи початковий юнацький розряд.
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Чемпіонат приурочили до Дня прикордонника України, який відзначатимуть 30 квітня, розповів Суспільному головний суддя Богдан Мандрикін.
Змагалися діти віком від 6 до 16 років.
"В нас є білі, помаранчеві пояси, це початківці і старші від синього по чорний пояс. Діти можуть змагатися у своїх вікових категоріях і до свого рівня підготовки", — зазначив Богдан Мандрикін.
На чемпіонат з кіокушинкай карате до Луцька з міста Ромни Сумської області приїхала команда з 26 учасників. Серед них — 15-річний Денис Синько. Перед змаганнями, зізнався спортсмен, трохи хвилюється.
"Трошки боюся, що ми б’ємося з одним і тим же хлопцем, з яким вже я бився тричі. Я один раз програв і він раз програв, у нас 1:1", — говорить Денис Синько.
Зі слів тренера команди з Сумської області Олександра Прядка, через повномасштабну війну тренування проводити складно, але діти продовжують займатися.
"Трішки умови змінилися, — каже тренер. — Під час повітряних тривог потрібно спускатися в підвал і не зовсім в спортивних належних умовах займаємося, але знаходимо виходи із ситуації. Дітей зараз навіть більше, тому їм потрібно розвиватися і відволікатися".
Учасниця змагань Олександра Прадюк перший поєдинок чемпіонату виграла. Під час підготовки до другого — розповіла Суспільному, що планує пов'язати своє майбутнє зі спортом.
"Хочу піти тренером, буду допомагати розвивати цю діяльність. Це мені потрібно і для захисту і для себе, бо мені це цікаво", — говорить спортсменка.
Зі слів головного судді змагань, за результатами поєдинків учасники чемпіонату можуть отримати дитячо-юнацький спортивний розряд чи початковий юнацький розряд.
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