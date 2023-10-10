Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.



Про це йдеться на сайті Офісу президента, пише



Так, президент України доручив уряду протягом місяця:



- розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних сил України, інших військових формувань;



- заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;



- встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;



- провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.



Окрім цього, за рішенням РНБО ввели обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а Службі безпеки України доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.



Що передувало?



Наприкінці березня сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом обмежити гральний бізнес. Її автор — військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко — наголошував, що військові, які вже третій рік перебувають на фронті в стресових умовах, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють самоконтроль.



Менш як за чотири години петиція набрала 25 тисяч необхідних голосів. Після цього президент Володимир Зеленський доручив відповідним органам зібрати аналітику та запропонувати рішення щодо роботи онлайн-казино.



Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся із вимогою винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).



За його словами, за три роки існування вона так і не змогла сформувати в Україні культуру відповідальної гри, а також не внесла до парламенту законопроєкт про регулювання азартних ігор під час воєнного стану.



Згодом парламентський комітет схвалив законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також виступив за посилення контролю за гральним бізнесом.

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