У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО

У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО
У місті Ковель працівники ДСНС визволяли жінку, яка впала в приміщенні туалету. Працівники "швидкої" не могли відчинити двері.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

10:33 до надзвичайників надійшло повідомлення від працівників служби 103 про те, що на вул. Заводська у м. Ковель жінка впала в приміщенні туалету і працівники швидкої допомоги не можуть відчинити двері, щоб надати допомогу потерпілій.
У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО


На місце події прибули рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковель, які за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників поліції відчини двері вбиральні, надавши доступ працівникам служби 103.
У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО

Після цього разом транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги.
У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО
У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО

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Теги: Ковель, ДСНС, швидка
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