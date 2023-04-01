У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО
Сьогодні, 13:47
У місті Ковель працівники ДСНС визволяли жінку, яка впала в приміщенні туалету. Працівники "швидкої" не могли відчинити двері.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
10:33 до надзвичайників надійшло повідомлення від працівників служби 103 про те, що на вул. Заводська у м. Ковель жінка впала в приміщенні туалету і працівники швидкої допомоги не можуть відчинити двері, щоб надати допомогу потерпілій.
На місце події прибули рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковель, які за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників поліції відчини двері вбиральні, надавши доступ працівникам служби 103.
Після цього разом транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
10:33 до надзвичайників надійшло повідомлення від працівників служби 103 про те, що на вул. Заводська у м. Ковель жінка впала в приміщенні туалету і працівники швидкої допомоги не можуть відчинити двері, щоб надати допомогу потерпілій.
На місце події прибули рятувальники 19 ДПРЧ м. Ковель, які за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників поліції відчини двері вбиральні, надавши доступ працівникам служби 103.
Після цього разом транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги.
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