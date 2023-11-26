Волинянин став чемпіоном Кубка Європи з дзюдо

Волинянин став чемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Спортсмен з ВолиніОлександр Бубнюк став чемпіоном відкритого кубка Європи з дзюдо серед майстрів.

У боротьбі за «золото», він здолав двох поляків, бельгійця та американця. Про це повідомив Вадим Вітинський у фейсбуці.

Змагання відбулися у суботу 20 квітня у Варшаві.

«Наш Олександр Бубнюк став чемпіоном відкритого кубка Європи серед майстрів який відбувся в суботу 20 квітня в Варшаві! Здолавши в боротьбі за золото двох поляків, бельгійця та американця! Вітаємо тебе Саша з цією перемогою! Я вірю та знаю що наші юні вихованці також доб'ються міжнародних перемог та нагород!», - йдеться у дописі.


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Теги: Україна, спорт, Волинь
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