Волинянин став чемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Сьогодні, 15:19
Спортсмен з ВолиніОлександр Бубнюк став чемпіоном відкритого кубка Європи з дзюдо серед майстрів.
У боротьбі за «золото», він здолав двох поляків, бельгійця та американця. Про це повідомив Вадим Вітинський у фейсбуці.
Змагання відбулися у суботу 20 квітня у Варшаві.
«Наш Олександр Бубнюк став чемпіоном відкритого кубка Європи серед майстрів який відбувся в суботу 20 квітня в Варшаві! Здолавши в боротьбі за золото двох поляків, бельгійця та американця! Вітаємо тебе Саша з цією перемогою! Я вірю та знаю що наші юні вихованці також доб'ються міжнародних перемог та нагород!», - йдеться у дописі.
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У боротьбі за «золото», він здолав двох поляків, бельгійця та американця. Про це повідомив Вадим Вітинський у фейсбуці.
Змагання відбулися у суботу 20 квітня у Варшаві.
«Наш Олександр Бубнюк став чемпіоном відкритого кубка Європи серед майстрів який відбувся в суботу 20 квітня в Варшаві! Здолавши в боротьбі за золото двох поляків, бельгійця та американця! Вітаємо тебе Саша з цією перемогою! Я вірю та знаю що наші юні вихованці також доб'ються міжнародних перемог та нагород!», - йдеться у дописі.
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