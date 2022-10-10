Які області України найбільш незахищені від російських повітряних атак





Ілля Євлаш зазначив, що Україна покладає надії на допомогу партнерів у питанні забезпечення системами ППО. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив у ефірі телемарафону Єдині новини, - пише



"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", - зазначив посадовець.



Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.



"Ми дуже надіємось на допомогу, зокрема американських партнерів", - підсумував Євлаш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільш незахищені від атак ворога прифронтові регіони та області на кордоні з Росією.Ілля Євлаш зазначив, що Україна покладає надії на допомогу партнерів у питанні забезпечення системами ППО. Про це речник Повітряних сил ЗСУзаявив у ефірі телемарафону Єдині новини, - пише "Кореспондент". "Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", - зазначив посадовець.Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО."Ми дуже надіємось на допомогу, зокрема американських партнерів", - підсумував Євлаш.

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