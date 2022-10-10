Які області України найбільш незахищені від російських повітряних атак
Сьогодні, 16:00
Найбільш незахищені від атак ворога прифронтові регіони та області на кордоні з Росією.
Ілля Євлаш зазначив, що Україна покладає надії на допомогу партнерів у питанні забезпечення системами ППО. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив у ефірі телемарафону Єдині новини, - пише "Кореспондент".
"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", - зазначив посадовець.
Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.
"Ми дуже надіємось на допомогу, зокрема американських партнерів", - підсумував Євлаш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ілля Євлаш зазначив, що Україна покладає надії на допомогу партнерів у питанні забезпечення системами ППО. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив у ефірі телемарафону Єдині новини, - пише "Кореспондент".
"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", - зазначив посадовець.
Він підкреслив, що російському терору можна протистояти більшою кількістю засобів ППО.
"Ми дуже надіємось на допомогу, зокрема американських партнерів", - підсумував Євлаш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які області України найбільш незахищені від російських повітряних атак
Сьогодні, 16:00
Волинянин став чемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Сьогодні, 15:19
Лучани зіграли дебютний матч за збірну України U-19
Сьогодні, 14:28
У Ковелі рятувальники визволяли жінку з туалету. ФОТО
Сьогодні, 13:47