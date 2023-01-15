Попри атаки РФ, блекауту в Україні не буде, – Міненерго

Попри атаки РФ, блекауту в Україні не буде, – Міненерго
Попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини, - пише Кореспондент.

Енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися, зазначив міністр енергетики.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - зазначив урядовець.

За його словами, слід бути готовим до будь-яких сценаріїв. Він також підкреслив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - резюмував Галущенко.

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Теги: Україна, війна, росія, обстріли, блекаут
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