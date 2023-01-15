Попри атаки РФ, блекауту в Україні не буде, – Міненерго
21 квітень, 16:41
Попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини, - пише Кореспондент.
Енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися, зазначив міністр енергетики.
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - зазначив урядовець.
За його словами, слід бути готовим до будь-яких сценаріїв. Він також підкреслив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.
"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - резюмував Галущенко.
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Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини, - пише Кореспондент.
Енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися, зазначив міністр енергетики.
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - зазначив урядовець.
За його словами, слід бути готовим до будь-яких сценаріїв. Він також підкреслив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.
"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - резюмував Галущенко.
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