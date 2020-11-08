Батька та сина, які розстріляли поліцейських, затримали на Одещині





Про це повідомляють в Telegram-каналах та ЗМІ в соцмережах, публікуючи фото ймовірних убивць, - пише



Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.



Цю інформацію підтвердили в ефірі національного телемарафону з посиланням на джерела в правоохоронних органах.



На опублікованих кадрах видно, що затримання проводили озброєні бійці спецпідрозділу. Поряд із одним із затриманих, якого поклали обличчям вниз на автотрасі, лежать два українські паспорти.



Згодом голова Національної поліції України Іван Вигівський офіційно підтвердив, що нападників на поліцейських, які переховувалися в Одеській області, затримали.



За його словами, операція із затримання проводилася за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. На затримання зловмисників був орієнтований весь особовий склад поліції Вінниччини та сусідніх областей, а також було запроваджено спеціально поліцейську операцію.



Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.



У повідомленні уточнили, що поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.



Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у ніч проти 20 квітня, близько 01:40, поблизу села Яланець Гайсинського району двоє чоловіків здійснили напад на патрульних поліцейських. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення.



Правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до нападу, які втекли з місця злочину. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що підозрювані – військовослужбовці однієї з бригад, але якої саме не повідомлялося.



Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.



За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.



Нагадаємо, другий поліцейський, капітан Максим Шарапанський, який отримав поранення під час збройного нападу у Вінницькій області, перебуває у лікарні в стані середньої важкості, ближчому до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 21 квітня, двох підозрюваних у збройному нападі на патрульних поліцейських на Вінничині затримали в Одеській області.Про це повідомляють в Telegram-каналах та ЗМІ в соцмережах, публікуючи фото ймовірних убивць, - пише ТСН. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.Цю інформацію підтвердили в ефірі національного телемарафону з посиланням на джерела в правоохоронних органах.На опублікованих кадрах видно, що затримання проводили озброєні бійці спецпідрозділу. Поряд із одним із затриманих, якого поклали обличчям вниз на автотрасі, лежать два українські паспорти.Згодом голова Національної поліції Україниофіційно підтвердив, що нападників на поліцейських, які переховувалися в Одеській області, затримали.За його словами, операція із затримання проводилася за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. На затримання зловмисників був орієнтований весь особовий склад поліції Вінниччини та сусідніх областей, а також було запроваджено спеціально поліцейську операцію.Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.У повідомленні уточнили, що поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у ніч проти 20 квітня, близько 01:40, поблизу села Яланець Гайсинського районуЩе один поліцейський, капітан, отримав поранення.Правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до нападу, які втекли з місця злочину., але якої саме не повідомлялося.Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.Нагадаємо, другий поліцейський, капітан Максим Шарапанський, який отримав поранення під час збройного нападу у Вінницькій області, перебуває у лікарні в стані середньої важкості, ближчому до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає.

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