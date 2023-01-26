Лучани зіграли дебютний матч за збірну України U-19

Лучани зіграли дебютний матч за збірну України U-19
Вихованці місцевої футзальної школи «Любарт» та гравці однойменного клубу дебютували за збірну України U-19 у товариському матчі проти однолітків з Угорщини, який відбувся 20 квітня.

Про це повідомляє сайт новин Луцька і Волині «Конкурент», посилаючись на пресслужбу ФК «Любарт».

Так, Владислав Камець (17 років) та Станіслав Шклярук (15 років) вийшли на гру у стартовому складі та чудово проявили себе у переможному для України матчі (5:1).

Разом із цим Станіслав Шклярук ще й відзначився дебютним голом за національну команду.

Сьогодні, 21 квітня, юнацька збірна проведе ще один “спаринг” з угорцями. Початок гри – о 15:00.

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Теги: футзал, Луцьк, збірна України
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