Лучанка започаткувала перепелину ферму і налагодила виробництво м'яса

Власниця волинської сімейної перепелиної фермикоштом гранту наприкінці березня 2024 року запустила проєкт «Перепелятко-Бандурятко: від яйця до м’яса» — виробництво охолодженого перепелиного м'яса.Як говориться у повідомленні міжнародної науково-дослідницької компанії Corteva Agriscience, яка надала фінансування, це дозволить збільшити річний прибуток ферми на 23%, - повідомляє AgroPortal.«Також проєкт допоможе покращити раціон пацієнтів Волинського обласного шпиталю для ветеранів війни, куди щомісячно будуть передавати частину виробленої продукції — м’яса та яєць», — уточнюється у повідомленні.Родинна ферма Ірини Бандури працює вже чотири роки та, маючи поголів'я 4000 птахів, постачає перепелині яйця в магазини Луцька. Розпочата росією повномасштабна війна призвела до різкого зменшення виробничих потужностей великих виробників перепелиних яєць у південних та східних регіонах України, через що на ринку виник певний дефіцит продукції та з'явився запит на охолоджене перепелине м’ясо навіть попри збільшення собівартості продукції через здорожчання електроенергії та палива. Зростання попиту підштовхнуло Ірину задуматися про масштабування бізнесу, для чого вона пішла навчатися у програму TalentA-2023 та взяла участь у грантовому конкурсі.«Протягом чотирьох років, які реалізується TalentA, ми неодноразово спостерігали, як жінки роблять невеликі фермерські проєкти потужними гравцями в громадах, розкриваючи нові можливості. Адже ініціативні жінки, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, — це саме та рушійна сила, яка здатна підтримати продовольчу безпеку та зміцнити економіку країни», — говорить менеджерка з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience в Центральній та Східній Європі, координаторка та голова експертної ради Програми TalentA в УкраїніДля довідки: Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) — це глобальна, винятково сільськогосподарська компанія, яка поєднує провідні інновації в галузі, активну взаємодію з клієнтами та оперативне виконання, щоб вигідно надавати рішення для найактуальніших світових проблем сільського господарства.