У Луцьку та на Волині поліцейські перевірили дороги. ВІДЕО

Майже пів сотні вимог і приписів склали патрульні поліцейські на власників та посадовців за неналежне утримання автодоріг міжнародного, національного та регіонального значення на Волині.Комісійне обстеження доріг розпочали на початку квітня, розповів старший інспектор відділу дорожнього руху Управління патрульної поліції в області, - пише Суспільне.У Луцьку цього разу обстежили дороги на вулиці Боженка і Магістральній.Спочатку вибоїни та ями виміряють спеціальною рейкою, якщо є порушення, то їх фіксують в спеціальному акті обстеження, каже Олег Сотнічук.Водій легкового автомобіля Микола приїхав в гараж, бо, каже, вскочив у яму і хоче оглянути машину."Ремонтують, але досить багато ям є, яким вже по два-три місяці. Ніхто і нічого з цим не робить. Підвіска, шини летять, бо ями ловиш. Ремонтувати дорого. Підвіску повністю поміняти 10 тисяч гривень. Шину, як ото яму зловив, то від 300 гривень", — каже водій.Керівник міського департаменту житлово-комунального господарства міськрадирозповів: цього року на ямковий ремонт доріг у Луцьку передбачили майже п'ять мільйонів гривень."Приписи від патрульної поліції до нас надходять. Ми стараємось максимально швидко реагувати. В цьому році самі глибокі вибоїни на цих вулицях ремонтувалися. При сприятливих умовах будемо постійно підремонтовувати", — додав посадовець.За словами інспектора поліції Олега Сотнічука, під час обстеження перевіряють також стан покриття узбіч, тротуарів, дорожньої розмітки, технічного стану автопавільйонів, утримання смуги відведення тимчасового відстою автотранспорту."Згідно з ч. 1 ст. 140 КУпАП, штраф 1020 гривень за неналежне утримання. Є державний стандарт, ДСТУ 3587 по автодорогах. В ньому передбачено, які граничні недоліки можуть бути на дорогах. Якщо вибоїна, то вона не може бути більше ніж 4 сантиметри, а якщо більше — це вже недолік", — каже Олег Сотнічук.Комісійний огляд вулично-шляхової мережі в Луцьку та області триватиме до 2 травня.