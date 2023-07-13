За добу українські воїни знищили майже тисячу окупантів, 41 артсистему, 23 ББМ

За добу українські воїни знищили майже тисячу окупантів, 41 артсистему, 23 ББМ
Протягом минулої доби сили оборони України завдали втрат російським окупантам. Так, за день вдалося знищити 950 окупантів, 23 ББМ та 16 танків.

Про це повідомляють у Генеральному штаі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
особового складу близько 459 530 (+950) осіб,
танків ‒ 7229 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
артилерійських систем – 11719 (+41) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
літаків – 348 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38),
крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)

Дані уточнюються

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Теги: Україна, війна, ЗСУ, росія
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