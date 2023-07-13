За добу українські воїни знищили майже тисячу окупантів, 41 артсистему, 23 ББМ





Про це повідомляють у Генеральному штаі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

особового складу близько 459 530 (+950) осіб,

танків ‒ 7229 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,

артилерійських систем – 11719 (+41) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 767 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38),

крилаті ракети ‒ 2115 (+6),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)



Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби сили оборони України завдали втрат російським окупантам. Так, за день вдалося знищити 950 окупантів, 23 ББМ та 16 танків.Про це повідомляють у Генеральному штаі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:особового складу близько 459 530 (+950) осіб,танків ‒ 7229 (+16) од,бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,артилерійських систем – 11719 (+41) од,РСЗВ – 1046 (+0) од,засоби ППО ‒ 767 (+4) од,літаків – 348 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38),крилаті ракети ‒ 2115 (+6),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)Дані уточнюються

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