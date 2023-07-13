За добу українські воїни знищили майже тисячу окупантів, 41 артсистему, 23 ББМ
Сьогодні, 10:22
Протягом минулої доби сили оборони України завдали втрат російським окупантам. Так, за день вдалося знищити 950 окупантів, 23 ББМ та 16 танків.
Про це повідомляють у Генеральному штаі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
особового складу близько 459 530 (+950) осіб,
танків ‒ 7229 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
артилерійських систем – 11719 (+41) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
літаків – 348 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38),
крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)
Дані уточнюються
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Про це повідомляють у Генеральному штаі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:
особового складу близько 459 530 (+950) осіб,
танків ‒ 7229 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 13896 (+23) од,
артилерійських систем – 11719 (+41) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 767 (+4) од,
літаків – 348 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38),
крилаті ракети ‒ 2115 (+6),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 1926 (+8)
Дані уточнюються
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