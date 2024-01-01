На Київщині мікроавтобус упав у провалля: 2 загиблих, 7 поранених





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.



Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні.



Деталі події встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині мікроавтобус провалився у провалля, рятувальники деблокували тіла загиблих.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні.Деталі події встановлюються.

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