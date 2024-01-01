На Київщині мікроавтобус упав у провалля: 2 загиблих, 7 поранених
Сьогодні, 12:20
На Київщині мікроавтобус провалився у провалля, рятувальники деблокували тіла загиблих.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні.
Деталі події встановлюються.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і провалився у провалля. У салоні знаходилось 9 пасажирів.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні.
Деталі події встановлюються.
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