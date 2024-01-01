Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком

полеглим на Луганщині Героєм Ігорем Клапіюком.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу завтра, 23 квітня, об 11.30 коридором шани провести нашого земляка в останню дорогу.



Траурний кортеж прослідує від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Луцькою, Зимнівською, Володимира Андрощука (колишня Філатова) та Андрія Войнаровського (колишня Берегового) до будинку, у якому проживав Ігор Клапіюк із родиною.



О 12.00 там відбудеться церемонія прощання.



Опісля пройде чин похорону у соборі Зимненського монастиря", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Героя на кладовищі села Зимне.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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