Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком
Сьогодні, 12:10
Сьогодні вночі, 22 квітня, у Володимир прибула місія «На щиті» із полеглим на Луганщині Героєм Ігорем Клапіюком.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу завтра, 23 квітня, об 11.30 коридором шани провести нашого земляка в останню дорогу.
Траурний кортеж прослідує від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Луцькою, Зимнівською, Володимира Андрощука (колишня Філатова) та Андрія Войнаровського (колишня Берегового) до будинку, у якому проживав Ігор Клапіюк із родиною.
О 12.00 там відбудеться церемонія прощання.
Опісля пройде чин похорону у соборі Зимненського монастиря", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають Героя на кладовищі села Зимне.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу завтра, 23 квітня, об 11.30 коридором шани провести нашого земляка в останню дорогу.
Траурний кортеж прослідує від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Луцькою, Зимнівською, Володимира Андрощука (колишня Філатова) та Андрія Войнаровського (колишня Берегового) до будинку, у якому проживав Ігор Клапіюк із родиною.
О 12.00 там відбудеться церемонія прощання.
Опісля пройде чин похорону у соборі Зимненського монастиря", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають Героя на кладовищі села Зимне.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком
Сьогодні, 12:10