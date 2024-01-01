Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Ігорем Клапіюком
Сьогодні вночі, 22 квітня, у Володимир прибула місія «На щиті» із полеглим на Луганщині Героєм Ігорем Клапіюком.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Прошу завтра, 23 квітня, об 11.30 коридором шани провести нашого земляка в останню дорогу.

Траурний кортеж прослідує від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Луцькою, Зимнівською, Володимира Андрощука (колишня Філатова) та Андрія Войнаровського (колишня Берегового) до будинку, у якому проживав Ігор Клапіюк із родиною.

О 12.00 там відбудеться церемонія прощання.

Опісля пройде чин похорону у соборі Зимненського монастиря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Героя на кладовищі села Зимне.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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