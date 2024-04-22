Буданов вважає безпідставними розмови про загрозу другого наступу на Київ





Станом на зараз загрози немає, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "BBC Україна", пише



Журналістка також попросила прокоментувати інформацію від директора ЦРУ Вільяма Бернса, який розповідав про те, що попереджав владу України про підготовку росією повномасштабного нападу включно з атакою на аеродром в Гостомелі. Буданов підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію також.



"Послухайте. Є ж історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що, так, ситуація загрозлива, планується так, так і так. Якщо піднімете (архівні новини), то там була така схема показана, на якій стрілочки були, як, куди, що має піти. Просто звірте з тим, що зрештою сталося", – сказав він.



Про те, чи передавав він цю інформацію президенту та яку отримав відповідь, Буданов сказав: "Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок".



У листопаді ГУР відкрито попереджало про те, що росія накопичила понад 92 000 військових на кордонах з Україною і готується до нападу в січні-лютому 2022-го. 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України виросла до 115 тисяч.



Президент України Володимир Зеленський вважав основною метою стягнення військ росією до кордонів залякування, але не виключав наступу росії. Кулеба у свою чергу казав, що росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.



1 грудня Державний секретар США Ентоні Блінкен завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року. Він пояснив, що впродовж минулих тижнів зафіксоване 10-кратне збільшення активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році напередодні окупації Криму і бойових дій на сході України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розмови про другий наступ росії на Київ є безпідставними.Станом на зараз загрози немає, сказав керівник Головного управління розвідки Міноборонив інтерв'ю "BBC Україна", пише LB.ua Журналістка також попросила прокоментувати інформацію від директора ЦРУ, який розповідав про те, що попереджав владу України про підготовку росією повномасштабного нападу включно з атакою на аеродром в Гостомелі. Буданов підтвердив, що українська розвідка мала цю інформацію також."Послухайте. Є ж історії, які неможливо вже викреслити. Здається, в жовтні ми ж перші публічно сказали, що, так, ситуація загрозлива, планується так, так і так. Якщо піднімете (архівні новини), то там була така схема показана, на якій стрілочки були, як, куди, що має піти. Просто звірте з тим, що зрештою сталося", – сказав він.Про те, чи передавав він цю інформацію президенту та яку отримав відповідь, Буданов сказав: "Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок".У листопаді ГУР відкрито попереджало про те, що росія накопичила понад 92 000 військових на кордонах з Україною і. 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України виросла до 115 тисяч.Президент Українивважав основною метою стягнення військ росією до кордонів залякування, але не виключав наступу росії.у свою чергу казав, що росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.1 грудня Державний секретар СШАзавив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року. Він пояснив, що впродовж минулих тижнів зафіксоване 10-кратне збільшення активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році напередодні окупації Криму і бойових дій на сході України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію