Дуда заявивив, що Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО

Анджей Дуда заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю у межах обміну з союзниками на своїй території.



Про це він сказав в інтерв'ю Fakt, пише



Дуда зазначив, що розміщення ядерної зброї у країні є предметом польсько-американських переговорів. За його словами, він уже кілька разів говорив з США на цю тему.



Крім того, він розповів, що нещодавно росія перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Дуда додав, що федерація «все більше мілітаризує район Кенігсберга».



«Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю у межах ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього», — сказав він.



Дуда додав, що Польща є союзницею Північноатлантичного альянсу і має зобов'язання в цій сфері.



Водночас президент наголосив, що питання загального доступу до зброї, тобто видачі дозволів на зброю цивільним, є «дискусійним». Він зауважив, що у Польщі ніколи не було такої «традиції».



«Ми можемо обговорювати послаблення деяких вимог у цій сфері, але я був би обережним щодо повного загального доступу до зброї», — зазначив Дуда.



Нагадаємо, раніше видання CNN писало, що США «ретельно готувалися» до застосування рф тактичної чи стратегічної ядерної зброї у війні проти України. Водночас Вашингтон був готовий до «неядерної» відповіді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщізаявив, що країна готова розмістити ядерну зброю у межах обміну з союзниками на своїй території.Про це він сказав в інтерв'ю Fakt, пише Громадське Дуда зазначив, що розміщення ядерної зброї у країні є предметом польсько-американських переговорів. За його словами, він уже кілька разів говорив з США на цю тему.Крім того, він розповів, що нещодавно росія перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Дуда додав, що федерація «все більше мілітаризує район Кенігсберга».«Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю у межах ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього», — сказав він.Дуда додав, що Польща є союзницею Північноатлантичного альянсу і має зобов'язання в цій сфері.Водночас президент наголосив, що питання загального доступу до зброї, тобто видачі дозволів на зброю цивільним, є «дискусійним». Він зауважив, що у Польщі ніколи не було такої «традиції».«Ми можемо обговорювати послаблення деяких вимог у цій сфері, але я був би обережним щодо повного загального доступу до зброї», — зазначив Дуда.Нагадаємо, раніше видання CNN писало, що США «ретельно готувалися» до застосування рф тактичної чи стратегічної ядерної зброї у війні проти України. Водночас Вашингтон був готовий до «неядерної» відповіді.

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