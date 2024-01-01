Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька





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У Луцьку родині полеглого військовослужбовця Національної гвардії України передали його державну нагороду.



Старший лейтенант Андрій Ніколайчук вступив до лав Національної гвардії у 2015 році. Він проходив службу в бригаді «Азов» на посаді командира взводу. За час служби офіцер був нагороджений відзнакою «Козацький хрест» та медаллю «За звитягу та вірність».



З початку повномасштабного вторгнення Андрій спільно з побратимами виконував бойові завдання у Маріуполі й самовіддано захищав місто. 12 квітня 2022 року Андрій Ніколайчук разом зі своєю групою вступили в бій із супротивником неподалік річки Кальміус де отримав смертельні поранення несумісні з життям.



За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, гвардійця нагородили орденом «За мужність III ступеня» (посмертно). Нагороду передали синам героя Матвію та Захарію.



Нагороду вручали голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та офіцери волинського підрозділу Нацгвардії, котрі висловили глибокі співчуття родині полеглого захисника й подякували за патріотизм, мужність і жертовність героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку родині полеглого гвардійця передали його державну нагороду.Про це повідомили у військовій частині 1141 Нацгвардії України.У Луцьку родині полеглого військовослужбовця Національної гвардії України передали його державну нагороду.Старший лейтенантвступив до лав Національної гвардії у 2015 році. Він проходив службу в бригаді «Азов» на посаді командира взводу. За час служби офіцер був нагороджений відзнакою «Козацький хрест» та медаллю «За звитягу та вірність».З початку повномасштабного вторгнення Андрій спільно з побратимами виконував бойові завдання у Маріуполі й самовіддано захищав місто. 12 квітня 2022 року Андрій Ніколайчук разом зі своєю групою вступили в бій із супротивником неподалік річки Кальміус де отримав смертельні поранення несумісні з життям.За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, гвардійця нагородили орденом «За мужність III ступеня» (посмертно). Нагороду передали синам героятаНагороду вручали голова Волинської обласної військової адміністраціїта офіцери волинського підрозділу Нацгвардії, котрі висловили глибокі співчуття родині полеглого захисника й подякували за патріотизм, мужність і жертовність героя.

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