Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька

Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька
У Луцьку родині полеглого гвардійця передали його державну нагороду.

Про це повідомили у військовій частині 1141 Нацгвардії України.

У Луцьку родині полеглого військовослужбовця Національної гвардії України передали його державну нагороду.

Старший лейтенант Андрій Ніколайчук вступив до лав Національної гвардії у 2015 році. Він проходив службу в бригаді «Азов» на посаді командира взводу. За час служби офіцер був нагороджений відзнакою «Козацький хрест» та медаллю «За звитягу та вірність».

З початку повномасштабного вторгнення Андрій спільно з побратимами виконував бойові завдання у Маріуполі й самовіддано захищав місто. 12 квітня 2022 року Андрій Ніколайчук разом зі своєю групою вступили в бій із супротивником неподалік річки Кальміус де отримав смертельні поранення несумісні з життям.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, гвардійця нагородили орденом «За мужність III ступеня» (посмертно). Нагороду передали синам героя Матвію та Захарію.
Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька

Нагороду вручали голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та офіцери волинського підрозділу Нацгвардії, котрі висловили глибокі співчуття родині полеглого захисника й подякували за патріотизм, мужність і жертовність героя.
Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька
Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька
Синам загиблого Героя з Луцька вручили державну нагороду батька

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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