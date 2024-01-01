Пожежа в центрі Луцька: ДСНС перевіряє інформацію
Сьогодні, 13:20
До вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Бандери у центральній частині Луцька.
Про це пише ВСН.
Луцьких рятувальників повідомили про пожежу на вулиці Степана Бандери.
Наразі працівники ДСНС Волині виїхали на виклик та перевірять достовірність інформації, - про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.
«У понеділок, 22 квітня, до ДСНС Волині надійшов виклик про задимлення приміщення на вулиці Степана Бандери у Луцьку. Наразі перевіряємо інформацію», - зазначив Володимир Нестеров.
Деталі повідомимо згодом.
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Про це пише ВСН.
Луцьких рятувальників повідомили про пожежу на вулиці Степана Бандери.
Наразі працівники ДСНС Волині виїхали на виклик та перевірять достовірність інформації, - про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.
«У понеділок, 22 квітня, до ДСНС Волині надійшов виклик про задимлення приміщення на вулиці Степана Бандери у Луцьку. Наразі перевіряємо інформацію», - зазначив Володимир Нестеров.
Деталі повідомимо згодом.
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