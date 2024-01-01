Пожежа в центрі Луцька: ДСНС перевіряє інформацію

повідомлення про пожежу на вулиці Бандери у центральній частині Луцька.



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Луцьких рятувальників повідомили про пожежу на вулиці Степана Бандери.



Наразі працівники ДСНС Волині виїхали на виклик та перевірять достовірність інформації, - про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.



«У понеділок, 22 квітня, до ДСНС Волині надійшов виклик про задимлення приміщення на вулиці Степана Бандери у Луцьку. Наразі перевіряємо інформацію», - зазначив Володимир Нестеров.



Деталі повідомимо згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До вогнеборців надійшлона вулиці Бандери у центральній частині Луцька.Про це пише ВСН Луцьких рятувальників повідомили про пожежу на вулиці Степана Бандери.Наразі працівники ДСНС Волині виїхали на виклик та перевірять достовірність інформації, - про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області«У понеділок, 22 квітня, до ДСНС Волині надійшов виклик про задимлення приміщення на вулиці Степана Бандери у Луцьку. Наразі перевіряємо інформацію», - зазначив Володимир Нестеров.Деталі повідомимо згодом.

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