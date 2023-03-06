Знищення Трипільської ТЕС: наслідки для довкілля – поки невідомі

Знищення Трипільської ТЕС: наслідки для довкілля – поки невідомі
Екологічні прокурори встановлюють наслідки обстрілів рф по Трипільській ТЕС для довкілля.

Про це у телеграмі інформує Офіс генпрокуратури.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури у взаємодії з іншими спеціалістами працюють над встановленням масштабів шкоди, завданої довкіллю, внаслідок обстрілу Трипільської ТЕС з боку збройних сил рф.

Як відомо, 11 квітня 2024 року держава-агресор завдала ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування (ст. 438 КК України).

Через влучання ворожих ракет на ТЕС здійнялась масштабна пожежа та стався витік трансформаторного мастила.

Задля встановлення масштабів наслідків для екології прокурори за участі спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу і ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України провели додатковий огляд території ураження.

Відібрано проби зразків ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Після отримання їх результатів буде визначено розмір збитків, заподіяних забрудненням ґрунту, та призначено інженерно-екологічну експертизу. Також буде розрахована шкода, завдана довкіллю, внаслідок забруднення атмосферного повітря через пожежу на ТЕС.


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Теги: екологія, Україна
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