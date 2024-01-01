Маршрутка потрапила в аварію на перехресті в Луцьку, є постраждалі

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.



Про це пише



За словами очевидців, у Луцьку на залізничному переїзді на перехресті вулиць Садовського та Дубнівська зіткнулися маршрутний автобус та легковий автомобіль Mercedes.



У секторі комунікації поліції Волині кажуть, що на місці працює слідчо-оперативна група.



Більше інформації згодом.



Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в ДТП постраждало двоє осіб, яких госпіталізували до міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс мозку. На місці працювали дві бригади медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сьогодні, 22 квітня,за участю маршрутки.Про це пише Конкурент За словами очевидців, у Луцьку на залізничному переїзді на перехресті вулиць Садовського та Дубнівська зіткнулися маршрутний автобус та легковий автомобіль Mercedes.У секторі комунікації поліції Волині кажуть, що на місці працює слідчо-оперативна група.Більше інформації згодом.Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в ДТП постраждало двоє осіб, яких госпіталізували до міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс мозку. На місці працювали дві бригади медиків.

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