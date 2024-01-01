Маршрутка потрапила в аварію на перехресті в Луцьку, є постраждалі
Сьогодні, 14:25
В обласному центрі Волині сьогодні, 22 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.
Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, у Луцьку на залізничному переїзді на перехресті вулиць Садовського та Дубнівська зіткнулися маршрутний автобус та легковий автомобіль Mercedes.
У секторі комунікації поліції Волині кажуть, що на місці працює слідчо-оперативна група.
Більше інформації згодом.
Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в ДТП постраждало двоє осіб, яких госпіталізували до міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс мозку. На місці працювали дві бригади медиків.
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Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, у Луцьку на залізничному переїзді на перехресті вулиць Садовського та Дубнівська зіткнулися маршрутний автобус та легковий автомобіль Mercedes.
У секторі комунікації поліції Волині кажуть, що на місці працює слідчо-оперативна група.
Більше інформації згодом.
Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, в ДТП постраждало двоє осіб, яких госпіталізували до міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс мозку. На місці працювали дві бригади медиків.
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