На Волині вже 136 парафій втекли від Московського патріархату до ПЦУ

прийняти їх у лоно своєї церкви. Також 18 священників УПЦ підтримали своїх парафіян і прийшли у ПЦУ.



Таку статистику озвучив голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священник кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, протоієрей Віталій Собко, пише



За його словами, процес переходу від церкви московського патріархату до ПЦУ триває, можливо не так активно, як на те сподівалися, але громади на Волині продовжують доєднуватися до ПЦУ.



Так зараз такий процес триває у селі Сапогове, що у Луцькому районі, релігійна громада вирішила перейти з УПЦ до ПЦУ. Громада підтримала цей перехід і люди проголосували, аби перейти з-під юрисдикції УПЦ московського патріархату до ПЦУ. Місцевий священник відмовився перейти з парафіянами у лоно Православної церкви України.



«На Волині процес переходу парафій до Православної церкви України триває від одного до двох місяців, якщо громада зібрала усі документи», - розповів Віталій Собко.



Як акцентував він, для перереєстрації потрібна заява від релігійної організації, протокол зборів з підписами осіб, які підтримують рішення переходу, статут релігійної громади у новій редакції та старі установчі документи: статут та свідоцтво про державну реєстрацію, якщо таке видавалося. Усе майно є власністю громади, але якщо храм є пам’яткою архітектури місцевого або державного значення, то обласна адміністрація в особі держави надає її у користування громаді.



Міністерство юстиції в перереєстрації громади участі не бере, але вони можуть перевірити, чи правильно внесені відомості керівника, – не більше.



Як поділився Віталій Собко, головний рушій переходу – люди.



«Є багато людей, які досі мають у собі той комуністичний дух, ту радянську систему і не можуть відкрити свої очі, побачити правду. Дуже багато людей, які хрестились у московській церкві і кажуть, що хочуть там і похоронитися, але якби ми жили такими переконаннями, то у нас взагалі не було б України. Тому здебільшого церкви й не переходять через людей, які не хочуть змінювати своє бачення, свою думку, бо так їм комфортно. Силою точно не варто змушувати переходити, адже церква – це не те місце, де людей варто примушувати до чогось. Має бути на це воля» - підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 22 квітня із часу одержання Томосу до Волинської єпархії Православної церкви України звернулося 136 парафій УПЦ (МП) із проханням. Також 18 священників УПЦ підтримали своїх парафіян і прийшли у ПЦУ.Таку статистику озвучив голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священник кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, протоієрей, пише ВСН За його словами, процес переходу від церкви московського патріархату до ПЦУ триває, можливо не так активно, як на те сподівалися, але громади на Волині продовжують доєднуватися до ПЦУ.Так зараз такий процес триває у селі Сапогове, що у Луцькому районі, релігійна громада вирішила перейти з УПЦ до ПЦУ. Громада підтримала цей перехід і люди проголосували, аби перейти з-під юрисдикції УПЦ московського патріархату до ПЦУ. Місцевий священник відмовився перейти з парафіянами у лоно Православної церкви України.«На Волині процес переходу парафій до Православної церкви України триває від одного до двох місяців, якщо громада зібрала усі документи», - розповів Віталій Собко.Як акцентував він, для перереєстрації потрібна заява від релігійної організації, протокол зборів з підписами осіб, які підтримують рішення переходу, статут релігійної громади у новій редакції та старі установчі документи: статут та свідоцтво про державну реєстрацію, якщо таке видавалося. Усе майно є власністю громади, але якщо храм є пам’яткою архітектури місцевого або державного значення, то обласна адміністрація в особі держави надає її у користування громаді.Міністерство юстиції в перереєстрації громади участі не бере, але вони можуть перевірити, чи правильно внесені відомості керівника, – не більше.Як поділився Віталій Собко, головний рушій переходу – люди.«Є багато людей, які досі мають у собі той комуністичний дух, ту радянську систему і не можуть відкрити свої очі, побачити правду. Дуже багато людей, які хрестились у московській церкві і кажуть, що хочуть там і похоронитися, але якби ми жили такими переконаннями, то у нас взагалі не було б України. Тому здебільшого церкви й не переходять через людей, які не хочуть змінювати своє бачення, свою думку, бо так їм комфортно. Силою точно не варто змушувати переходити, адже церква – це не те місце, де людей варто примушувати до чогось. Має бути на це воля» - підсумував він.

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