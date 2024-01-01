У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes

У Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Яровиці керманич Renault здійснив зіткнення з Mercedes.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Учора, майже опівночі, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду, щовулиць Набережна та Яровиця.Інспектори, які прибули на місце, з’ясували, що 27-річний водій Renault Logan, не надав перевагу в русі транспортному засобу Mercedes-Benz.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.