У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes

У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes
У Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Яровиці керманич Renault здійснив зіткнення з Mercedes.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Учора, майже опівночі, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду, що трапилася на перехресті вулиць Набережна та Яровиця.
У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes

Інспектори, які прибули на місце, з’ясували, що 27-річний водій Renault Logan, не надав перевагу в русі транспортному засобу Mercedes-Benz.
У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.
У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes

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Теги: ДТП, Луцьк
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