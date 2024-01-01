У Луцьку не розминулися Renault та Mercedes
Сьогодні, 14:37
У Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Яровиці керманич Renault здійснив зіткнення з Mercedes.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора, майже опівночі, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду, що трапилася на перехресті вулиць Набережна та Яровиця.
Інспектори, які прибули на місце, з’ясували, що 27-річний водій Renault Logan, не надав перевагу в русі транспортному засобу Mercedes-Benz.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Учора, майже опівночі, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспорту пригоду, що трапилася на перехресті вулиць Набережна та Яровиця.
Інспектори, які прибули на місце, з’ясували, що 27-річний водій Renault Logan, не надав перевагу в русі транспортному засобу Mercedes-Benz.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав.
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