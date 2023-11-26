Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – розблокований

Сьогодні, 22 квітня, о 13.00 польські фермери завершили акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Рух для вантажівок - відновлений.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» на кордоні з Польщею розблоковано! Інформуємо, що станом на 13:40 год. 22 квітня припинено страйк польських перевізників та розблоковано п/п «Ягодин-Дорогуськ». Наразі він працює у штатному режимі в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.Нагадаємо, що польські перевізники, а потім фермери почалище з осені 2023 року. Причина для страйку перевізників - «надмірна конкуренція» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС.Польські фермери протестували, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Вони блокували рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець»., економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.