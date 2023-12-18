«Якщо потрібно, ми будемо на кордоні до 8 березня», – польські перевізники знову протестують у Дорогуську
Сьогодні, 16:20
Перед польським пунктом пропуску Дорогуськ, що на кордоні з Україною, знову протестують перевізники. Проте тепер до них долучилися ще й фермери. За словами протестувальників, у разі невиконання їхніх вимог вони перекриватимуть кордон до весни.
Про це пише LB.ua з посиланням на RMF24.
"Ми протестуємо вже 43 дні. Це одні з найтриваліших протестів у Польщі за останні роки, що свідчить про некомпетентність нинішньої влади. Чекаємо конкретики, не хочемо залишатися там до 8 березня. У разі потреби, якщо не буде результатів, ми будемо там до 8 березня", – заявила Едита Озиґала, лідерка протесту перевізників на прикордонному переході в Дорогуську .
Зупинять акцію тільки тоді, коли отримають конкретну інформацію щодо вимог.
"Ми ще не отримали жодної конкретики. Без конкретики у нас немає причин йти додому", – сказала Озиґала.
Як пише видання, протестувальники пропускатимуть три вантажівки на годину. Гуманітарний транспорт пропускатимуть через півгодини, але такі вантажівки будуть перевіряти митна, податкова служби, прикордонники та поліція. Тільки після такої перевірки документів автомобіль зможе проїхати як гуманітарний.
Без змін залишається пропуск легкового транспорту та автобусів.
За інформацією видання, цього разу вантажівки учасників протесту не пропустять на місце демонстрації. Їм дозволено завозити лише намети, вагончики та легкові автомобілі.
Що відомо про протест:
Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.
11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.
За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.
16 грудня на кордоні з Польщею у Корчовій помер ще один далекобійник.
15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.
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Про це пише LB.ua з посиланням на RMF24.
"Ми протестуємо вже 43 дні. Це одні з найтриваліших протестів у Польщі за останні роки, що свідчить про некомпетентність нинішньої влади. Чекаємо конкретики, не хочемо залишатися там до 8 березня. У разі потреби, якщо не буде результатів, ми будемо там до 8 березня", – заявила Едита Озиґала, лідерка протесту перевізників на прикордонному переході в Дорогуську .
Зупинять акцію тільки тоді, коли отримають конкретну інформацію щодо вимог.
"Ми ще не отримали жодної конкретики. Без конкретики у нас немає причин йти додому", – сказала Озиґала.
Як пише видання, протестувальники пропускатимуть три вантажівки на годину. Гуманітарний транспорт пропускатимуть через півгодини, але такі вантажівки будуть перевіряти митна, податкова служби, прикордонники та поліція. Тільки після такої перевірки документів автомобіль зможе проїхати як гуманітарний.
Без змін залишається пропуск легкового транспорту та автобусів.
За інформацією видання, цього разу вантажівки учасників протесту не пропустять на місце демонстрації. Їм дозволено завозити лише намети, вагончики та легкові автомобілі.
Що відомо про протест:
Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.
11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.
За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.
16 грудня на кордоні з Польщею у Корчовій помер ще один далекобійник.
15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.
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