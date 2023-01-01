Волинські медики врятували чоловіка, в якого констатували клінічну смерть

Фахівцям екстреної медичної допомоги на Волині вдалося врятувати життя чоловіку, в якого констатували клінічну смерть.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.До центральної оперативної диспетчерської зателефонував чоловік. Він скаржився на пекучі болі за грудиною, які іррадіюють у ліву руку. Такі болі появились вперше і тривали більше 15 хв.Бригада медиків прибула на місце виклику за декілька хвилин. Після детального огляду, у пацієнта було діагностовано «Гострий інфаркт міокарду». Під час огляду та обстеження у пацієнта сталася раптова зупинка кровообігу та дихання, констатовано «Клінічну смерть».Працівники бригади екстреної медичної допомоги (ЕМД) професійно провели розширені реанімаційні заходи.Завдяки чіткій і злагодженій роботі бригади ЕМД, та керуючись відповідним протоколом надання екстреної медичної допомоги, через деякий час вдалося відновити серцебиття та дихання.Під безперервним моніторингом серцевого ритму пацієнта доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.«Це 50, проведена бригадами ЕМД КП «ВОЦЕМДМК» у 2023 році», - йдеться у повідомленні.