Волинські медики врятували чоловіка, в якого констатували клінічну смерть

Волинські медики врятували чоловіка, в якого констатували клінічну смерть
Фахівцям екстреної медичної допомоги на Волині вдалося врятувати життя чоловіку, в якого констатували клінічну смерть.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

До центральної оперативної диспетчерської зателефонував чоловік. Він скаржився на пекучі болі за грудиною, які іррадіюють у ліву руку. Такі болі появились вперше і тривали більше 15 хв.

Бригада медиків прибула на місце виклику за декілька хвилин. Після детального огляду, у пацієнта було діагностовано «Гострий інфаркт міокарду». Під час огляду та обстеження у пацієнта сталася раптова зупинка кровообігу та дихання, констатовано «Клінічну смерть».
Волинські медики врятували чоловіка, в якого констатували клінічну смерть

Працівники бригади екстреної медичної допомоги (ЕМД) професійно провели розширені реанімаційні заходи.

Завдяки чіткій і злагодженій роботі бригади ЕМД, та керуючись відповідним протоколом надання екстреної медичної допомоги, через деякий час вдалося відновити серцебиття та дихання.
Волинські медики врятували чоловіка, в якого констатували клінічну смерть

Під безперервним моніторингом серцевого ритму пацієнта доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.
Волинські медики врятували чоловіка, в якого констатували клінічну смерть

«Це 50 успішна реанімація, проведена бригадами ЕМД КП «ВОЦЕМДМК» у 2023 році», - йдеться у повідомленні.


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Теги: лікарі, Волинь
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