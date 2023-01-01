У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю

До семи років позбавлення волі у Луцьку засудили мешканку Мелітополя, яка перейшла на бік окупантів.Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.СБУ встановила, що 39-річна мешканка Мелітополя в умовах воєнного часу ініціативно перейшла на бік ворога та почалаУ жовтні 2022 року вона добровільно погодилася зайняти посаду «заступника директора департаменту освіти та науки Запорізької області», що незаконно створена на окупованій території регіону.У грудні 2022 року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду «першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області» в складі окупаційної адміністрації.Зрадниця намагалась вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалась ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу.Слідчі СБУ проведи досудове розслідування та скерували матеріали справи з беззаперечними доказами вини до суду.Луцький міськрайонний суд визнав колаборантку винуватою за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Зрадницю засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй заборонили займатись освітньою діяльністю 15 років.Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.