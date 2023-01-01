У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю
Сьогодні, 16:52
До семи років позбавлення волі у Луцьку засудили мешканку Мелітополя, яка перейшла на бік окупантів.
Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
СБУ встановила, що 39-річна мешканка Мелітополя в умовах воєнного часу ініціативно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.
У жовтні 2022 року вона добровільно погодилася зайняти посаду «заступника директора департаменту освіти та науки Запорізької області», що незаконно створена на окупованій території регіону.
У грудні 2022 року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду «першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області» в складі окупаційної адміністрації.
Зрадниця намагалась вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалась ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу.
Слідчі СБУ проведи досудове розслідування та скерували матеріали справи з беззаперечними доказами вини до суду.
Луцький міськрайонний суд визнав колаборантку винуватою за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Зрадницю засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй заборонили займатись освітньою діяльністю 15 років.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
СБУ встановила, що 39-річна мешканка Мелітополя в умовах воєнного часу ініціативно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.
У жовтні 2022 року вона добровільно погодилася зайняти посаду «заступника директора департаменту освіти та науки Запорізької області», що незаконно створена на окупованій території регіону.
У грудні 2022 року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду «першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області» в складі окупаційної адміністрації.
Зрадниця намагалась вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалась ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу.
Слідчі СБУ проведи досудове розслідування та скерували матеріали справи з беззаперечними доказами вини до суду.
Луцький міськрайонний суд визнав колаборантку винуватою за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Зрадницю засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй заборонили займатись освітньою діяльністю 15 років.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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