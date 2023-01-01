У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю

У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю
До семи років позбавлення волі у Луцьку засудили мешканку Мелітополя, яка перейшла на бік окупантів.

Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.

СБУ встановила, що 39-річна мешканка Мелітополя в умовах воєнного часу ініціативно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.

У жовтні 2022 року вона добровільно погодилася зайняти посаду «заступника директора департаменту освіти та науки Запорізької області», що незаконно створена на окупованій території регіону.

У грудні 2022 року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду «першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області» в складі окупаційної адміністрації.

Зрадниця намагалась вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалась ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу.

Слідчі СБУ проведи досудове розслідування та скерували матеріали справи з беззаперечними доказами вини до суду.

Луцький міськрайонний суд визнав колаборантку винуватою за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю

Зрадницю засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй заборонили займатись освітньою діяльністю 15 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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Теги: суд, Волинь
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