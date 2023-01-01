Судитимуть зрадників, які допомогли ворогу захопити Маріуполь і Волноваху

Судитимуть зрадників, які допомогли ворогу захопити Маріуполь і Волноваху
Працівники СБУ повідомили про підозру ще двом бойовикам, які захоплювали Волноваху та Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які вступили до окупаційних угруповань рф та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України.

Обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил росії.

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях. Обох зловмисників було захоплено під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.

За даними військової контррозвідки СБУ, один із затриманих входив до групи терориста Безлера, де обіймав «посаду» кулеметника. Після 24 лютого 2022 року він разом з російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке на Донеччині.

За це очільник місцевої окупаційної адміністрації Пушилін вручив підрозділу фігуранта так званий «орден республіки».

Згодом угруповання бойовика перекинули в район Красногорівки для штурму позицій українських захисників, які обороняють Авдіївку.

Інший зрадник – мешканець тимчасово окупованого Криму. 1 серпня цього року він підписав контракт з міноборони рф і приєднався до лав «кадирівського» полку 42-ї мотострілецької дивізії країни-агресора.

У рядах цього підрозділу він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні так званих «зачисток» проти учасників руху опору.

Потім його на місяць відправили на військові навчання загарбників у тимчасово окупованому Бердянську.

Після проходження «курсів» бойовика відрядили в район селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ на південному фронті.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Запорізької і Донецької обласних прокуратур.

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Теги: зрадники, СБУ
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