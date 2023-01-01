Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони

Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони
Працівники Луцької міськради придбали і передали військовій частині 4100 автомобіль та партію обладнання.

Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

Пікап Mitsubishi L 200 придбаний за кошти працівників Луцької міської ради та її структурних підрозділів, які щомісяця передають свій одноденний заробіток на потреби ЗСУ. Така ініціатива була започаткована одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони

Коштом одноденного заробітку працівників мерії вдалося придбати і відправити на фронт більше 60 автомобілів. У цьому випадку це пікап Mitsubishi L 200.
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони

Разом із пікапом у військову частину 4100 відправлено квадрокоптери Mavic 3 Enterprise та Mavic3 Thermal, 4 супутникових модеми Starlink, 1 зарядну станцію EcoFlow, 4 автомобільні монітори та 4 відеокамери.
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони

«Продовжуємо й далі підтримувати наших захисників, які мужньо протистоять російському агресору», - зазначили у Луцькій міськраді.

Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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