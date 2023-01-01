У Луцькому районі у будинку зачинилася трирічна дитина: викликали рятувальників





Про це повідомили у ДСНС Волині.



11 грудня вранці працівники групи рятувальних робіт виїхали за викликом на вулицю Рівненську в с. Струмівка Луцького району.



Там у приватному будинку зачинилася трирічна дівчинка – її матір на кілька хвилин вийшла з помешкання, проте потрапити всередину не могла.



Аби не пошкоджувати дверний замок, рятувальники відчинили вікно й допомогли жінці дістатися в будинок.



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