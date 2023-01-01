У Луцькому районі у будинку зачинилася трирічна дитина: викликали рятувальників
Сьогодні, 16:05
У Луцькому районі рятувальники допомогли жінці потрапити в оселю, де зачинилася її дитина.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
11 грудня вранці працівники групи рятувальних робіт виїхали за викликом на вулицю Рівненську в с. Струмівка Луцького району.
Там у приватному будинку зачинилася трирічна дівчинка – її матір на кілька хвилин вийшла з помешкання, проте потрапити всередину не могла.
Аби не пошкоджувати дверний замок, рятувальники відчинили вікно й допомогли жінці дістатися в будинок.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
11 грудня вранці працівники групи рятувальних робіт виїхали за викликом на вулицю Рівненську в с. Струмівка Луцького району.
Там у приватному будинку зачинилася трирічна дівчинка – її матір на кілька хвилин вийшла з помешкання, проте потрапити всередину не могла.
Аби не пошкоджувати дверний замок, рятувальники відчинили вікно й допомогли жінці дістатися в будинок.
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