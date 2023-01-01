У Луцькому районі у будинку зачинилася трирічна дитина: викликали рятувальників

У Луцькому районі у будинку зачинилася трирічна дитина: викликали рятувальників
У Луцькому районі рятувальники допомогли жінці потрапити в оселю, де зачинилася її дитина.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

11 грудня вранці працівники групи рятувальних робіт виїхали за викликом на вулицю Рівненську в с. Струмівка Луцького району.

Там у приватному будинку зачинилася трирічна дівчинка – її матір на кілька хвилин вийшла з помешкання, проте потрапити всередину не могла.

Аби не пошкоджувати дверний замок, рятувальники відчинили вікно й допомогли жінці дістатися в будинок.
У Луцькому районі у будинку зачинилася трирічна дитина: викликали рятувальників
У Луцькому районі у будинку зачинилася трирічна дитина: викликали рятувальників

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Теги: Луцький район, дитина, рятувальники
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