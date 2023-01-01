Рівнянин незаконно рубав дерева у нацпарку на Волині
Сьогодні, 16:21
Правоохоронці повідомили про підозру жителю Рівненщини, який незаконно рубав дерева в національному парку на Волині.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 54-річному жителю Рівненської області повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев на території природно- заповідного фонду та перевезенні незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).
Слідство встановило, що зранку 13 листопада 2023 року чоловік незаконно зрізав бензопилою дерева на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща».
Потім він порізав їх на колоди та перевозив до місця свого проживання.
Протиправні дії громадянина були викриті працівниками поліції.
Внаслідок цих дій державі завдано шкоду на суму понад 275 тисяч гривень. На незаконно зрубану деревину накладений арешт.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
Довідково:
Згідно із санкцією ч.4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 54-річному жителю Рівненської області повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев на території природно- заповідного фонду та перевезенні незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).
Слідство встановило, що зранку 13 листопада 2023 року чоловік незаконно зрізав бензопилою дерева на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща».
Потім він порізав їх на колоди та перевозив до місця свого проживання.
Протиправні дії громадянина були викриті працівниками поліції.
Внаслідок цих дій державі завдано шкоду на суму понад 275 тисяч гривень. На незаконно зрубану деревину накладений арешт.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.
Довідково:
Згідно із санкцією ч.4 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.
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