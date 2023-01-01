22-річний воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного

22-річний воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
22-річний захисник нагороджений "Золотим хрестом" ЗСУ.

Про це пише видання "Нове життя".

Артур Вітовщик, котрий родом із Березич, що на Любешівщині, стати у стрій Збройних сил України вирішив, коли йому виповнилося 18 років. Відтоді він самовіддано стоїть на захисті рідної Батьківщини.

За успішне виконання бойових завдань нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

«Зараз наш Артур боронить країну на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянському, що на Харківщині. Ми чекаємо нашого найдорожчого захисника вдома. Дуже сильно любимо його і пишаємось», – мовила дружина Яна Вітовщик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 17:08
Словацькі перевізники знову заблокували кордон, - ДПСУ
Сьогодні, 16:59
22-річний воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 16:45
29-річний лучанин розповсюджував психотропи через закладки. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Рівнянин незаконно рубав дерева у нацпарку на Волині
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України
Сьогодні, 14:15
Росія на Куп'янському напрямку підтягує резерви для штурмів, – Сирський Росія на Куп'янському напрямку підтягує резерви для штурмів, – Сирський
Сьогодні, 13:20
Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів
Сьогодні, 10:30
Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому
Сьогодні, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика
Сьогодні, 17:38
 0
Волинські тероборонівці знищили взвод піхоти окупантів ударним дроном. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 17:08
 0
Словацькі перевізники знову заблокували кордон, - ДПСУ
Сьогодні, 16:59
 0
22-річний воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8