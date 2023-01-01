22-річний воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного





Про це пише видання



Артур Вітовщик, котрий родом із Березич, що на Любешівщині, стати у стрій Збройних сил України вирішив, коли йому виповнилося 18 років. Відтоді він самовіддано стоїть на захисті рідної Батьківщини.



За успішне виконання бойових завдань нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».



«Зараз наш Артур боронить країну на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянському, що на Харківщині. Ми чекаємо нашого найдорожчого захисника вдома. Дуже сильно любимо його і пишаємось», – мовила дружина Яна Вітовщик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-річний захисник нагороджений "Золотим хрестом" ЗСУ.Про це пише видання "Нове життя" , котрий родом із Березич, що на Любешівщині, стати у стрій Збройних сил України вирішив, коли йому виповнилося 18 років. Відтоді він самовіддано стоїть на захисті рідної Батьківщини.За успішне виконання бойових завдань нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».«Зараз наш Артур боронить країну на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянському, що на Харківщині. Ми чекаємо нашого найдорожчого захисника вдома. Дуже сильно любимо його і пишаємось», – мовила дружина

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