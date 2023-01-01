Словацькі перевізники знову заблокували кордон, - ДПСУ

Словацькі перевізники знову заблокували кордон, - ДПСУ
Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За інформацією, отриманою о 16:10 від словацьких прикордонників, представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».

Відомо, що перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Про виключення щодо пропуску для окремих категорій вантажів та про терміни акції не повідомлялося.

На даний час на перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому пункту пропуску «Вишнє Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, волинські митники отримали інформацію від польских колег, що перевізники зняли блокаду з пункту пропуску. На цей момент міжнародний пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" працює в обидва на проямки - на в'їзд до України і виїзд за кордон.

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Теги: кордон, Україна
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