Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя

Мешканці Каменя-Каширського на Волині зустрілиПро це повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міська територіальна громада.Свого Захисника жителі громади стрічали навколішки, з українськими прапорами у руках та зі сльозами в очах.«Не за таких обставин мав би повернутися Герой. Вічна пам'ять і Слава Олександру Ткачику. Завтра будемо поводити воїна в останню земну дорогу. Закликаємо всіх людей прийти на похорон до солдата», - зазначили у громаді.Прощальна панахида за загиблим розпочнеться 12 грудня об 11:00 в храмі села Хотешів. Поховають бійця на місцевому кладовищі.«Герої назавжди у серцях і пам'яті!» - йдеться у повідомленні.