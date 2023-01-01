Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 17:08
Мешканці Каменя-Каширського на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Ткачика.
Про це повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міська територіальна громада.
Свого Захисника жителі громади стрічали навколішки, з українськими прапорами у руках та зі сльозами в очах.
«Не за таких обставин мав би повернутися Герой. Вічна пам'ять і Слава Олександру Ткачику. Завтра будемо поводити воїна в останню земну дорогу. Закликаємо всіх людей прийти на похорон до солдата», - зазначили у громаді.
Прощальна панахида за загиблим розпочнеться 12 грудня об 11:00 в храмі села Хотешів. Поховають бійця на місцевому кладовищі.
«Герої назавжди у серцях і пам'яті!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міська територіальна громада.
Свого Захисника жителі громади стрічали навколішки, з українськими прапорами у руках та зі сльозами в очах.
«Не за таких обставин мав би повернутися Герой. Вічна пам'ять і Слава Олександру Ткачику. Завтра будемо поводити воїна в останню земну дорогу. Закликаємо всіх людей прийти на похорон до солдата», - зазначили у громаді.
Прощальна панахида за загиблим розпочнеться 12 грудня об 11:00 в храмі села Хотешів. Поховають бійця на місцевому кладовищі.
«Герої назавжди у серцях і пам'яті!» - йдеться у повідомленні.
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