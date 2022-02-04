Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика





Про це пише



На Камінь-Каширщині у селі Бихів зліпили гігантського сніговика заввишки 6,1 метра.



Зауважують, що найбільший сніговик заввишки 6,03 метра був офіційно зареєстрований представником Національного реєстру рекордів України в Одеській області.







«Так що треба зафіксувати цей рекорд!» – йдеться у дописі.







Нагадаємо: нещодавно у селі Одеради Луцького району зліпили сніговика-гіганта заввишки 3,8 метра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині селяни зліпили велетенського сніговика, вищого за снігову бабу, яку зареєстрували як рекордно високу на Одещині.Про це пише Конкурент На Камінь-Каширщині у селі Бихів зліпили гігантського сніговика заввишки 6,1 метра.Зауважують, що найбільший сніговик заввишки 6,03 метра був офіційно зареєстрований представником Національного реєстру рекордів України в Одеській області.«Так що треба зафіксувати цей рекорд!» – йдеться у дописі.Нагадаємо: нещодавно у селі Одеради Луцького району зліпили сніговика-гіганта заввишки 3,8 метра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію