Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика

Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика
На Волині селяни зліпили велетенського сніговика, вищого за снігову бабу, яку зареєстрували як рекордно високу на Одещині.

Про це пише Конкурент.

На Камінь-Каширщині у селі Бихів зліпили гігантського сніговика заввишки 6,1 метра.

Зауважують, що найбільший сніговик заввишки 6,03 метра був офіційно зареєстрований представником Національного реєстру рекордів України в Одеській області.



«Так що треба зафіксувати цей рекорд!» – йдеться у дописі.

Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика


Нагадаємо: нещодавно у селі Одеради Луцького району зліпили сніговика-гіганта заввишки 3,8 метра.


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Теги: курйоз, Волинь
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