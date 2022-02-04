Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика
Сьогодні, 17:38
На Волині селяни зліпили велетенського сніговика, вищого за снігову бабу, яку зареєстрували як рекордно високу на Одещині.
Про це пише Конкурент.
На Камінь-Каширщині у селі Бихів зліпили гігантського сніговика заввишки 6,1 метра.
Зауважують, що найбільший сніговик заввишки 6,03 метра був офіційно зареєстрований представником Національного реєстру рекордів України в Одеській області.
«Так що треба зафіксувати цей рекорд!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо: нещодавно у селі Одеради Луцького району зліпили сніговика-гіганта заввишки 3,8 метра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Конкурент.
На Камінь-Каширщині у селі Бихів зліпили гігантського сніговика заввишки 6,1 метра.
Зауважують, що найбільший сніговик заввишки 6,03 метра був офіційно зареєстрований представником Національного реєстру рекордів України в Одеській області.
«Так що треба зафіксувати цей рекорд!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо: нещодавно у селі Одеради Луцького району зліпили сніговика-гіганта заввишки 3,8 метра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус забрав ще одне життя на Волині
Сьогодні, 18:13
Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького
Сьогодні, 17:56
Селяни на Волині зліпили гігантського сніговика
Сьогодні, 17:38
Волиняни навколішки зустріли полеглого Героя
Сьогодні, 17:08