Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького
Сьогодні, 17:56
Польський сейм сьогодні, 11 грудня вирішив, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримає вотуму довіри.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у сеймі.
У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентаріїв виступили проти надання вотуму довіри кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.
Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.
Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.
Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.
1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.
Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у сеймі.
У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентаріїв виступили проти надання вотуму довіри кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.
Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.
Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.
Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.
1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.
Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.
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