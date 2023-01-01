Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького

Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького
Польський сейм сьогодні, 11 грудня вирішив, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримає вотуму довіри.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у сеймі.

У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентаріїв виступили проти надання вотуму довіри кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.

Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.

Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.

1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.

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Теги: політика, світ
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