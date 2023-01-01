Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького

Матеушем Моравецьким уряд не отримає вотуму довіри.



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Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у сеймі.



У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентаріїв виступили проти надання вотуму довіри кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.



Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.



Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.



Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.



1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.



Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польський сейм сьогодні, 11 грудня вирішив, що сформованийуряд не отримає вотуму довіри.Про це повідомляє РБК-Україна Перед голосуванням про вотум довіри Моравецький виступив із доповіддю у сеймі.У голосуванні у польському парламенті взяли участь 456 депутатів. У результаті 266 парламентаріїв виступили проти надання вотуму довіри кабміну Моравецького, 190 були за, і ніхто не утримався.Таким чином, починається реалізація другого кроку, згідно з яким нижня палата висуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра.Зазначимо, що раніше такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. Так, сейм Польщі дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів сейму. За підсумками виборів: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.1 грудня президент Польщіпообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.

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