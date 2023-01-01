Коронавірус забрав ще одне життя на Волині

Коронавірус забрав ще одне життя на Волині
На Волині через коронавірус протягом минулого тижня госпіталізували 70 осіб. На жаль, зареєстровано один летальний випадок.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6202 випадки грипу/ГРВІ, в тому числі СOVID-19. За попередній тиждень було 6584 випадки. Тобто, відбулося зниження захворюваності на 6%. Серед тих, хто захворів, діти до 17 років становлять 60%. Госпіталізовано всього 135 людей.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 10% перевищує базовий рівень та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для зимового періоду.

За тиждень зареєстровано 416 випадків СOVID-19 (проти 453 попереднього), зниження становить 8%. Госпіталізовано - 70 осіб, зареєстровано один летальний випадок.

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Теги: смерть, Волинь
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