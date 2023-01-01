Коронавірус забрав ще одне життя на Волині
Сьогодні, 18:13
На Волині через коронавірус протягом минулого тижня госпіталізували 70 осіб. На жаль, зареєстровано один летальний випадок.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6202 випадки грипу/ГРВІ, в тому числі СOVID-19. За попередній тиждень було 6584 випадки. Тобто, відбулося зниження захворюваності на 6%. Серед тих, хто захворів, діти до 17 років становлять 60%. Госпіталізовано всього 135 людей.
Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 10% перевищує базовий рівень та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для зимового періоду.
За тиждень зареєстровано 416 випадків СOVID-19 (проти 453 попереднього), зниження становить 8%. Госпіталізовано - 70 осіб, зареєстровано один летальний випадок.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6202 випадки грипу/ГРВІ, в тому числі СOVID-19. За попередній тиждень було 6584 випадки. Тобто, відбулося зниження захворюваності на 6%. Серед тих, хто захворів, діти до 17 років становлять 60%. Госпіталізовано всього 135 людей.
Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 10% перевищує базовий рівень та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для зимового періоду.
За тиждень зареєстровано 416 випадків СOVID-19 (проти 453 попереднього), зниження становить 8%. Госпіталізовано - 70 осіб, зареєстровано один летальний випадок.
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