Коронавірус забрав ще одне життя на Волині

На Волині через коронавірус протягом минулого тижня госпіталізували 70 осіб. На жаль, зареєстровано один летальний випадок.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6202 випадки грипу/ГРВІ, в тому числі СOVID-19. За попередній тиждень було 6584 випадки. Тобто, відбулося зниження захворюваності на 6%. Серед тих, хто захворів, діти до 17 років становлять 60%. Госпіталізовано всього 135 людей.Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 10% перевищує базовий рівень та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для зимового періоду.За тиждень зареєстровано 416 випадків СOVID-19 (проти 453 попереднього), зниження становить 8%. Госпіталізовано - 70 осіб, зареєстровано один летальний випадок.