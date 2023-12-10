На війні зупинилося серце волинянина Вячеслава Тимченка

На фронті загинув житель Ковеля на Волині, який добровольцем записався до лав ЗСУ.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаЗа його словами, на війні загинув житель Ковеля Тимченко Вячеслав Олександрович (31.08.1974 – 10.12.2023).У війську служив стрільцем-зенітником.Вячеслав Тимченко був у зоні АТО, мав досвід військової служби за контрактом, звільнився. Але коли почалася повномасштабна війна, добровольцем став на захист країни із перших днів, як і його син.«Як тільки стане відомо, коли місія «На щиті» привезе на Волинь тіло нашого воїна, повідомлю, коли та де відбуватиметься прощання. Висловлюю щирі співчуття мамі Героя Марії Петрівні, братові, синам, онукові, усій родині та близьким. Вічна пам’ять воїнові!» - написав Ігор Чайка.