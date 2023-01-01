Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів
На Рівненщині правоохоронці викрито групу бурштинокопачів, вилучено понад 100 кг «сонячного» каміння.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

Сарненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій з бурштином на території Сарненського району (ч. 2 ст. 240-1 КК України).

За даними слідства, незаконне видобування бурштину проводили на території природно-заповідного фонду у Сарненському районі. Пізніше «сонячне» каміння перевозили на територію Рівненського району для його подальшої реалізації.
Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

Правоохоронці провели 17 обшуків на території Сарненського та Рівненського районів у житлових, нежитлових приміщеннях та транспортних засобах осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.
Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 100 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій, засоби його видобування, а також телефони, чорнові записи та інші докази незаконного промислу.
Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

Наразі призначено гемологічну експертизу, а також вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

Досудове розслідування – Нацполіція України, оперативний супровід – ДСР НП України.
Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів
Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

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Теги: злочин, Україна
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