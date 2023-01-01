Поліція зловила на Рівненщині велику групу бурштинокопачів

На Рівненщині правоохоронці викрито групу бурштинокопачів, вилучено понад 100 кг «сонячного» каміння.Про це повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.Сарненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій з бурштином на території Сарненського району (ч. 2 ст. 240-1 КК України).За даними слідства, незаконне видобування бурштину проводили на території природно-заповідного фонду у Сарненському районі. Пізніше «сонячне» каміння перевозили на територію Рівненського району для його подальшої реалізації.Правоохоронці провели 17 обшуків на території Сарненського та Рівненського районів у житлових, нежитлових приміщеннях та транспортних засобах осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 100 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій, засоби його видобування, а також телефони, чорнові записи та інші докази незаконного промислу.Наразі призначено гемологічну експертизу, а також вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.Досудове розслідування – Нацполіція України, оперативний супровід – ДСР НП України.