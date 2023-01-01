З діда-прадіда Козак: історія воїна з Волині
Сьогодні, 18:50
Військовий Віктор на псевдо «Козак» служить на посаді водія евакуаційної машини у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
«Діда мого в селі Козаком називали, батько Козаком був, і я – Козак! За родинним переказом наш предок приїхав на Волинь із Запорозької Січі – із самісінької Хортиці! Закохався в дівчину-волинянку, одружився – і започаткував наш рід…» - розповідає він.
До речі, про початок широкомасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року «Козак» дізнався ближче до обіду: «Справа в тому, що я працюю на лісозаготівлі – водієм вантажівки-маніпулятора. Вдосвіта поїхав на роботу – а в лісі зв’язку немає… Коли приїжджає лісничий: «Кидай роботу – війна!»
Вже наступного ранку пан Віктор добровольцем прийшов до військкомату.
На рідній Волині на Віктора Степановича чекає з Перемогою велика родина: мама Ганна Василівна, кохана дружина Ніна, двоє вже дорослих дітей і трійко маленьких онуків – Владік, Нікіта і Злата.
Нагадаємо, звістка про початок повномасштабного вторгнення росії застала Ярославу Видерко за кордоном. Але вона відразу кинула заробітки та приїхала додому.
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Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
«Діда мого в селі Козаком називали, батько Козаком був, і я – Козак! За родинним переказом наш предок приїхав на Волинь із Запорозької Січі – із самісінької Хортиці! Закохався в дівчину-волинянку, одружився – і започаткував наш рід…» - розповідає він.
До речі, про початок широкомасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року «Козак» дізнався ближче до обіду: «Справа в тому, що я працюю на лісозаготівлі – водієм вантажівки-маніпулятора. Вдосвіта поїхав на роботу – а в лісі зв’язку немає… Коли приїжджає лісничий: «Кидай роботу – війна!»
Вже наступного ранку пан Віктор добровольцем прийшов до військкомату.
На рідній Волині на Віктора Степановича чекає з Перемогою велика родина: мама Ганна Василівна, кохана дружина Ніна, двоє вже дорослих дітей і трійко маленьких онуків – Владік, Нікіта і Злата.
Нагадаємо, звістка про початок повномасштабного вторгнення росії застала Ярославу Видерко за кордоном. Але вона відразу кинула заробітки та приїхала додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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