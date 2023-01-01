З діда-прадіда Козак: історія воїна з Волині

Військовийна псевдо «Козак» служить на посаді водія евакуаційної машини у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.«Діда мого в селі Козаком називали, батько Козаком був, і я – Козак! За родинним переказом наш предок приїхав на Волинь із Запорозької Січі – із самісінької Хортиці! Закохався в дівчину-волинянку, одружився – і започаткував наш рід…» - розповідає він.До речі, про початок широкомасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року «Козак» дізнався ближче до обіду: «Справа в тому, що я працюю на лісозаготівлі – водієм вантажівки-маніпулятора. Вдосвіта поїхав на роботу – а в лісі зв’язку немає… Коли приїжджає лісничий: «Кидай роботу – війна!»Вже наступного ранку пан Віктор добровольцем прийшов до військкомату.На рідній Волині на Віктора Степановича чекає з Перемогою велика родина: мама, кохана дружина, двоє вже дорослих дітей і трійко маленьких онуків –Нагадаємо,повномасштабного вторгнення росії засталаза кордоном. Але вона відразу кинула заробітки та приїхала додому.