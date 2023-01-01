Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно. Вночі мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь. Ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0- 2° тепла.

По області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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