Фура перегородила дорогу: рух через пункт «Дорогуськ-Ягодин» знову заблокований. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє видання



У мережі з'явилося відео з кордону, на якому українські водії розповідають, що їх рух знову заблокований: посеред траси знаходиться польська фура, яка, за твердженням поляків, зламалася.



Речник ДПСУ підтвердив, що станом на 20 годину на трасі з боку польського пункту пропустку "Дорогуськ" дійсно перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух вантажного транспорту через кордон в бік України.



Що стало причиною появи вантажівки на дорозі, що призвело до блокування руху вантажівок, українським охоронцям кордону не відомо.



Як відомо, 11 грудня очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.



Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".



Згодом волинські митники повідомили, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" знову заблоковано.Про це повідомляє видання "Економічна правда" , посилаючись речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка.У мережі з'явилося відео з кордону, на якому українські водії розповідають, що їх рух знову заблокований: посеред траси знаходиться польська фура, яка, за твердженням поляків, зламалася.Речник ДПСУ підтвердив, що станом на 20 годину на трасі з боку польського пункту пропустку "Дорогуськ" дійсно перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух вантажного транспорту через кордон в бік України.Що стало причиною появи вантажівки на дорозі, що призвело до блокування руху вантажівок, українським охоронцям кордону не відомо.Як відомо, 11 грудня очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".Згодом волинські митники повідомили, що міжнародний пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" працює в обидва напрямки - на в'їзд до України і виїзд за кордон.

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