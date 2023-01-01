Десантника з Волині нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:35
За особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку, відповідно до Указу Президента №514/2023 рожищанин Назарій Богун удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня у серпні 2023 року.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
У День Збройних сил України державна нагорода знайшла свого Героя.
Назарій Богун став контрактником Збройних сил України у дев’ятнадцять. Разом з побратимами з 80-ої бригади брав участь у боях за Бахмут. Згодом був поранений при штурмі Кліщіївки.
"Солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Назарій Богун може слугувати прикладом щирого патріота та мужнього захисника рідної землі для багатьох з нас, бо у свої двадцять вже багато чого бачив та пережив", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
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Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
У День Збройних сил України державна нагорода знайшла свого Героя.
Назарій Богун став контрактником Збройних сил України у дев’ятнадцять. Разом з побратимами з 80-ої бригади брав участь у боях за Бахмут. Згодом був поранений при штурмі Кліщіївки.
"Солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Назарій Богун може слугувати прикладом щирого патріота та мужнього захисника рідної землі для багатьох з нас, бо у свої двадцять вже багато чого бачив та пережив", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
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