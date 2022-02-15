На Волині через ГРВІ та COVID-19 працюватимуть дистанційно. ВІДЕО





Такі заходи пов'язані з захворюваністю дітей, — розповіла Наталії Янко.



У Боратинській громаді на карантин через гострі-респіраторні захворювання пішли учні початкової ланки Боратинського ліцею, а з 12 грудня підуть усі учні Коршівської гімназії, розповів керівник відділу освіти громади Олександр Хомич.



"Стан здоров’я учнів, яких у громаді 2 600, моніторили протягом вихідних. У Коршівській гімназії навчається 78 учнів, 11 грудня в школу не прийшли 38 дітей", — каже Олександр Хомич.



У Боратинській школі, десять кабінетів, у яких навчаються учні перших-третіх класів теж порожні, діти на карантині. В навчальному закладі вжили превентивні заходи щодо запобігання поширення інфекційних захворювань, каже ліцею Світлана Торбик.



"В початковій школі навчаються 250 учнів, з них 75 захворіли. Старші класи ходять на уроки", — розповідає керівниця ліцею.



У сільській амбулаторії спостерігають підвищений рівень звернень пацієнтів різного віку з підозрою на ГРВІ, каже завідувачка медзакладу Оксана Чертюк.



"По нашому закладу безпосередньо за останній тиждень зверталось 177 людей, з яких 12 були швидкими тестами підтверджений COVID, у всіх легкий і середньо тяжкій перебіг, госпіталізованих пацієнтів не було", — говорить лікарка.



Зі слів головної державної санітарної лікарки області Наталії Янко, протягом минулого тижня на Волині зареєстровано загалом 6 200 випадків грипу, ГРВІ та COVID-19, 60% хворих – діти віком до 17 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 11 грудня на дистанційне навчання в області перевели шість закладів освіти у Володимирському, Луцькому та Ковельському районах.Такі заходи пов'язані з захворюваністю дітей, — розповіла Суспільному головна державна санітарна лікарка областіУ Боратинській громаді на карантин через гострі-респіраторні захворювання пішли учні початкової ланки Боратинського ліцею, а з 12 грудня підуть усі учні Коршівської гімназії, розповів керівник відділу освіти громади Олександр Хомич."Стан здоров’я учнів, яких у громаді 2 600, моніторили протягом вихідних. У Коршівській гімназії навчається 78 учнів, 11 грудня в школу не прийшли 38 дітей", — каже Олександр Хомич.У Боратинській школі, десять кабінетів, у яких навчаються учні перших-третіх класів теж порожні, діти на карантині. В навчальному закладі вжили превентивні заходи щодо запобігання поширення інфекційних захворювань, каже ліцею Світлана Торбик."В початковій школі навчаються 250 учнів, з них 75 захворіли. Старші класи ходять на уроки", — розповідає керівниця ліцею.У сільській амбулаторії спостерігають підвищений рівень звернень пацієнтів різного віку з підозрою на ГРВІ, каже завідувачка медзакладу Оксана Чертюк."По нашому закладу безпосередньо за останній тиждень зверталось 177 людей, з яких 12 були швидкими тестами підтверджений COVID, у всіх легкий і середньо тяжкій перебіг, госпіталізованих пацієнтів не було", — говорить лікарка.Зі слів головної державної санітарної лікарки області Наталії Янко, протягом минулого тижня на Волині зареєстровано загалом 6 200 випадків грипу, ГРВІ та COVID-19, 60% хворих – діти віком до 17 років.

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