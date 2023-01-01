12 грудня на Волині: гортаючи календар

12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волонтер Наталія Попова (на фото).

Також день народження святкує почесний громадянин міста Луцька, письменник, історик, краєзнавець, народний депутат України 1-го скликання Андрій Бондарчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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