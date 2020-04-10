Волиняни поповнили держбюджет на понад 6 мільярдів

Волиняни поповнили держбюджет на понад 6 мільярдів
За підсумками січня-листопада 2023 року на Волині до загального фонду держбюджету сплачено 6 мільярдів 65 мільйонів гривень платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.

Про це повідомляють волинські податківці.

Сума сплачених податків в області до державної скарбниці на 9,9 відсотка перевищує аналогічні надходження торік.

Аналітика переконує, що внесок платників податків в області до держбюджету наразі на 544,5 мільйона гривень більше проти одинадцяти місяців минулого року.

«Стабільно позитивна динаміка надходжень податків до держбюджету - результат належної взаємодії ДПС із представниками сумлінного бізнесу. Саме така відповідальна позиція бізнесу гарантує, що країна матиме кошти для ефективної протидії ворогові. Тому, без жодного перебільшення, вклад кожного платника податків у перемогу – надзвичайно важливий», - коментує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.

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Теги: Волинь, Україна, податки, держбюджет
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