На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 05:28
Медаллю «Знак доблесті» посмертно нагороджено Героя з села Липини Несторука Андрія Валерійовича.
Відзнаку командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» – «Знак доблесті», яку присвоєно Захиснику з села Липини посмертно, передали родині побратими Героя, - повідомляють у Підгайцівській громаді.
До нагороди додали й спеціальне посвідчення.
Старший стрілець десантно-штурмового батальйону загинув 7 жовтня 2023 р. поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського р-ну Луганської обл. в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним військовій присязі.
Андрій Несторук 1993 р.н. був мобілізований до війська у травні 2023 р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відзнаку командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» – «Знак доблесті», яку присвоєно Захиснику з села Липини посмертно, передали родині побратими Героя, - повідомляють у Підгайцівській громаді.
До нагороди додали й спеціальне посвідчення.
Старший стрілець десантно-штурмового батальйону загинув 7 жовтня 2023 р. поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського р-ну Луганської обл. в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним військовій присязі.
Андрій Несторук 1993 р.н. був мобілізований до війська у травні 2023 р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 05:28
США допоможуть Україні створити сили, здатні стримувати росію
Сьогодні, 03:41
Волиняни поповнили держбюджет на понад 6 мільярдів
Сьогодні, 02:17
У школах міської громади з Волині наярмаркували понад 700 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 01:15
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00