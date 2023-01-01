На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду

На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
Медаллю «Знак доблесті» посмертно нагороджено Героя з села Липини Несторука Андрія Валерійовича.

Відзнаку командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» – «Знак доблесті», яку присвоєно Захиснику з села Липини посмертно, передали родині побратими Героя, - повідомляють у Підгайцівській громаді.

До нагороди додали й спеціальне посвідчення.
На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду

Старший стрілець десантно-штурмового батальйону загинув 7 жовтня 2023 р. поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського р-ну Луганської обл. в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним військовій присязі.
На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду

Андрій Несторук 1993 р.н. був мобілізований до війська у травні 2023 р.

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Теги: війна, нагорода, посмертно, Підгайці, Волинь
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