На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду





Відзнаку командира оперативно-тактичного угруповання «Лиман» – «Знак доблесті», яку присвоєно Захиснику з села Липини посмертно, передали родині побратими Героя, - повідомляють у Підгайцівській громаді.



До нагороди додали й спеціальне посвідчення.



Старший стрілець десантно-штурмового батальйону загинув 7 жовтня 2023 р. поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського р-ну Луганської обл. в бою за Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, будучи вірним військовій присязі.



Андрій Несторук 1993 р.н. був мобілізований до війська у травні 2023 р.

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